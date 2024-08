Rentrée épineuse pour le PS, divisé sur la stratégie pour Matignon

La candidate de l'alliance de gauche pour Matignon, qui a déjà participé aux rentrées des Ecologistes, des communistes et des Insoumis, terminera sa tournée chez les socialistes vendredi.

Mais sa présence à Blois n'empêchera pas les divergences au sein du PS de se faire jour, après une petite période d'apaisement et d'unité au moment des européennes, autour de Raphaël Glucksmann.

Manière de démontrer qu'elle est "toujours soutenue par les quatre forces du NFP", comme elle l'a affirmé jeudi sur BFMTV et RMC, annonçant quitter ses fonctions de directrice des finances à la mairie de Paris afin de "mettre toutes (ses) forces pour préserver l'union de la gauche".

"C'est une position qui n'a pas été validée par le parti", a répliqué Carole Delga, qui s'est elle entretenue avec M. Macron jeudi matin en tant que présidente de Régions de France, en tandem avec Renaud Muselier. "Candidate à rien", elle a néanmoins jugé "nécessaire que la gauche soit dans une démarche exigeante mais constructive".

- "Sociaux-traitres" -

Une pierre de plus dans le jardin de M. Faure, déjà ciblé par la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) Hélène Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, qui réclament aussi que le PS continue de participer aux discussions et ne censure pas a priori un gouvernement qui serait mené par une personnalité de gauche hors NFP.

JEAN-FRANCOIS MONIER

Hypothèse qui prend de l'épaisseur,à mesure que revient dans la presse le nom de l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui avait quitté le PS il y a deux ans après l'accord sur l'alliance de gauche Nupes, où La France insoumise s'était taillée la part du lion.