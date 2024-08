L'avion de combat Rafale confirme son succès en export dans une Europe récalcitrante

"Un client européen de plus, c'est une victoire notable. Cela confirme une fois de plus le basculement d'un certain nombre de pays, traditionnellement clients de la Russie, vers la France, après l'Indonésie, l'Egypte, l'Inde", commente Xavier Tytelman, consultant aéro-défense et rédacteur en chef digital de la revue Air & Cosmos, interrogé par l'AFP.

Le dernier succès en date était l'accord de principe de l'Inde en juillet 2023 à l'acquisition de 26 versions "Marine" de ce fleuron de l'aéronautique française de défense.

En Europe, la percée est d'autant plus appréciable que les Etats-Unis encouragent fortement les pays membres de l'Otan à acheter leurs équipements.