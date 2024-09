Scores historiques en vue pour l'extrême droite dans l'est de l'Allemagne

Ces élections à valeur de test en Saxe et en Thuringe interviennent un peu plus d'une semaine après le triple meurtre au couteau imputé à un Syrien dans cette commune de l'ouest, qui a bouleversé le pays et relancé un vif débat sur l'immigration.

En Thuringe, l'un des plus petits Länder allemands où l'extrême droite est emmenée par Björn Höcke, l'une de ses figures les plus radicales, le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait s'imposer comme la première force politique, devant les conservateurs de la CDU.

Vers 14H00 locales (12h00 GMT), 35,4% des quelque 3,3 millions d'électeurs en Saxe avaient déposé leur bulletin, soit légèrement plus qu'en 2019, et 44,4% des 1,7 million en Thuringe, où la hausse de la participation est plus nette, selon les autorités électorales locales.

Les premières estimations du vote sont attendues peu après la fermeture des bureaux, vers 18H00 locales (16H00 GMT).

John MACDOUGALL

Une victoire de l'AfD à un scrutin régional constituerait une première dans le pays depuis l'après-guerre, même s'il est improbable que la formation dirige un gouvernement, les autres partis refusant toute coalition avec lui.

Et elle enfoncerait encore un peu plus l'impopulaire gouvernement de coalition du chancelier avec les Verts et les libéraux du FDP, à un an des élections législatives de 2025.