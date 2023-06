Une vague d'orages traverse la France, entrainant inondations et coupures de courant

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont montré des rues du centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime) transformées en torrents.

Ces orages ont vraisemblablement provoqué des coupures de courant en Ile-de-France, avec 11.000 foyers sans électricité dans le Val-d'Oise.

Environ 1.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée dans l'Eure et, selon Enedis, plus de 2.000 foyers n'avaient pas non plus de courant dans la Sarthe à 20H30.