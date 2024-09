Viols de Mazan: le principal accusé absent, la suite du procès dans le brouillard

Dominique Pelicot, qui droguait sa femme aux anxiolytiques pour la violer et la faire violer pendant son sommeil durant dix ans par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet, avait refusé de comparaître lundi matin.

Il a subi dimanche un scanner et souffre d'un "calcul rénal, d'une infection rénale et d'un problème au niveau de la prostate", a précisé M. Arata.

Son absence remet en cause la suite de ce procès fleuve emblématique des ravages de la soumission chimique et des violences sexuelles où sont jugés 50 autres hommes en plus de Dominique Pelicot.