YouTube annonce avoir clôturé la chaîne du vidéaste d'extrême droite Papacito

Papacito, de son vrai nom Ugo Gil Jimenez, avait 260.000 abonnés sur YouTube et Instagram.

"Le harcèlement et le cyberintimidation ne sont pas autorisés sur YouTube et nous avons des règles claires qui interdisent les contenus dans lesquels des insultes ou des menaces sont proférées de manière répétée ou malveillante à l'encontre d'individus", a expliqué YouTube France dans son communiqué.

Dans sa vidéo intitulée "Infestation de fouines à Montjoi", vue plus de 478.000 fois sur Youtube, l'influenceur prenait le parti d'un éleveur de porcs du village, en litige avec son voisin britannique sur l'utilisation d'un chemin.

Le parquet de Montauban a ouvert une enquête.

Deux individus d'une vingtaine d'années ont par ailleurs été condamnés cette semaine dans une procédure de plaider-coupable, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir dérobé lundi le drapeau français au fronton de la mairie, a indiqué le parquet, soulignant que les deux hommes avaient précisé avoir vu la vidéo de Papacito.

L'influenceur s'était fait remarquer en juin 2021 pour avoir simulé l'exécution d'un électeur LFI, suscitant une réaction immédiate d'indignation de Jean-Luc Mélenchon mais le soutien d'Eric Zemmour. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour "provocation" au meurtre.

Libération avait aussi dénoncé les pratiques du YouTubeur en juin dernier, pour des attaques répétées envers l'un de ses reporters, spécialisé dans la couverture de l'extrême droite.

Papacito n'a cependant jamais été condamné et s'inscrit dans la mouvance de plusieurs YouTubeurs, dénonçant une France qui "perd ses valeurs", "se gauchise" et se "féminise", propageant sur YouTube des idées de droite radicale, assises sur un discours viriliste et provocateur.