Afrique du Sud: victoire judiciaire pour le "journalisme d'investigation"

C'est la victoire de David contre Goliath: un média d'investigation sud-africain a remporté lundi une victoire judiciaire contre un puissant conglomérat mis en cause dans une série d'articles et qui attaquait les journalistes en les accusant d'avoir utilisé des documents volés.

AmaBhungane, média indépendant respecté, financé par des ONG et du crowdfunding, a mis au jour des conflits d'intérêts entre le groupe Moti, du riche homme d'affaires Zunaid Moti, et l'administration du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, dans le but de promouvoir les intérêts miniers du premier.