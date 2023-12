Brésil: menacée d'effondrement, une mine de sel s'écroule partiellement

"La mine 18 a subi une rupture aujourd'hui" dans un secteur situé le long de la lagune de la ville, a fait savoir le maire, Joao Henrique Caldas, sur le réseau social X.

"Le service des urgences de Maceio souligne que la mine et ses environs sont inoccupés et qu'il n'y a aucun risque pour la population. Nous recueillons de plus amples informations et les communiquerons dès que possible", a-t-il ajouté.

Une vidéo diffusée par les médias brésiliens montre de grosses bulles brunes à la surface de l'eau au moment de la rupture de la mine, qui se trouve en grande partie sous la lagune.