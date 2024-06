Décès du chercheur japonais Akira Endo, le découvreur des statines

Le microbiologiste et biochimiste japonais Akira Endo, découvreur des statines qui ont révolutionné la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, est mort à 90 ans, a déclaré mardi à l'AFP l'un de ses anciens collaborateurs, confirmant des informations de médias locaux.

Il intègre en 1957 la société pharmaceutique japonaise Sankyo en tant que microbiologiste, et s'intéresse au métabolisme des lipides et à la biosynthèse du cholestérol.

Il est décédé mercredi dernier, a déclaré à l'AFP Keiji Hasumi, un autre biochimiste japonais dont M. Endo avait été le mentor et qui avait longtemps travaillé avec lui.

De 1966 à 1968 il effectue des recherches au Albert Einstein College of Medecine de New York. Surpris par le grand nombre de personnes âgées et en surpoids aux Etats-Unis, il réalise l'importance de développer un médicament anti-cholestérol.

De retour chez Sankyo au Japon, il reprend l'étude de ses champignons et moisissures, convaincu qu'ils abritent le secret pour bloquer des enzymes participant à la biosynthèse du cholestérol.

Le chercheur passe deux ans à cribler les composés chimiques de 6.000 souches fongiques pour tenter de confirmer son hypothèse. Jusqu'à sa découverte en 1973 de la mévastatine, le premier représentant de la classe des statines dont la capacité de réduire dans le sang le taux de LDL, le "mauvais cholestérol", sera prouvée par la suite.