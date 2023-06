Disparition de Maddie McCann: la police a saisi "un certain nombre d'objets" dans un réservoir au Portugal

Une vaste opération de recherche a démarré la semaine dernière au Portugal à la demande des enquêteurs allemands vers le barrage d'Arade. C'est dans un réservoir que la police aurait "saisi un certain nombre d'objets", a communiqué le parquet de Braunschweig. "L'opération de recherche menée la semaine dernière dans la zone du réservoir d'Arade au Portugal s'est terminée jeudi après trois jours comme prévu", a-t-on appris. "Une zone précédemment définie avec précision le long du réservoir a été complètement fouillée pour d'éventuelles preuves"



"Un certain nombre d'articles ont été saisis dans le cadre de l'opération. Ceux-ci seront évalués dans les jours et les semaines à venir", poursuit-on. "Il n'est pas encore possible de dire si ces éléments sont réellement liés à l'affaire Madeleine McCann."