Encore des milliers de corps sous les décombres en Libye, selon la Croix-Rouge

"Les chances de retrouver des survivants sont très faibles", selon le porte-parole du CICR. Les personnes ayant survécu aux inondations manquent, elles, d'eau potable, d'électricité, de nourriture et de possibilités de communiquer avec le monde extérieur.

La Croix-Rouge a fourni aux autorités locales et au Croissant-rouge libyen 6.000 sacs mortuaires. Cinq mille autres suivront. Le CICR a également mis à disposition ses experts légistes pour permettre l'identification des corps.

La région reste difficile d'accès, entravant les opérations de secours. Beaucoup de rues et de ponts ont été sévèrement endommagés par la tempête. La connexion internet est interrompue tandis que les liaisons téléphoniques restent compliquées.

La tempête Daniel a frappé le nord-est de la Libye le 10 septembre et deux barrages ont cédé près de Derna, provoquant une vague de l'ampleur d'un tsunami le long d'un oued habituellement à sec. Selon l'Onu, au moins 11.300 personnes ont péri et plus de 10.000 restent disparues.