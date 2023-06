Horreur en Angleterre: une septuagénaire tuée par un chien

Une femme de 72 ans a été attaquée et tuée vendredi par un chien à Bedworth, non loin de Coventry dans le centre de l'Angleterre. Deux personnes, les propriétaires de l'animal, ont été interpellées et le chien appartenant à une race interdite a été saisi, a indiqué la police. "Il s'agit d'un tragique incident et une enquête approfondie est en cours afin d'en éclaircir les circonstances", a indiqué un porte-parole de la police.

Les incidents impliquant des chiens sont nombreux au Royaume-Uni. Un enfant de 7 ans ainsi que deux hommes ont ainsi été mordus par un chien pas plus tard que mercredi. Depuis la mort en novembre 2021 d'un enfant de 10 ans, 15 personnes ont été tuées par des chiens, selon l'agence de presse PA Media. Et l'an dernier, quelque 22.000 personnes auraient été blessées par le meilleur ami de l'homme.