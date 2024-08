Interview, terrain, débat: Harris veut passer à la vitesse supérieure

La vice-présidente démocrate, candidate face à l'ancien président républicain, sera mercredi et jeudi en campagne en Géorgie (sud), l'un des sept "swing states", ces Etats où le scrutin du 5 novembre s'annonce particulièrement disputé.

Auréolée de son investiture triomphale à Chicago, Kamala Harris entame une nouvelle phase de sa campagne, à dix semaines d'une présidentielle qui s'annonce toujours très serrée, et alors que son rival Donald Trump écume comme elle les Etats stratégiques.

C'est là qu'elle accordera jeudi sa première grande interview de candidate, sur CNN, et en compagnie de son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

L'interview sur CNN, qui doit être suivie le 10 septembre d'un débat très attendu avec l'ancien président Donald Trump sur ABC, souligne que cette campagne présidentielle hors normes aborde une nouvelle phase.

- Course serrée -

Kamala Harris, entrée en course après le retrait choc le 21 juillet du président Joe Biden, a pris depuis un certain élan dans les sondages et sort tout juste d'une convention d'investiture démocrate proprement triomphale à Chicago.

Mais la course reste extrêmement serrée, et les deux candidats concentrent désormais leurs efforts sur les fameux "swing states".