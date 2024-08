Pékin met en garde Washington contre un soutien aux Philippines

Le chef de la diplomatie chinoise a mis en garde un proche conseiller du président américain Joe Biden contre tout soutien aux Philippines en mer de Chine méridionale, après une série d'accrochages entre Pékin et Manille, a rapporté un média d'Etat mercredi.

"Les Etats-Unis ne doivent pas utiliser les traités bilatéraux comme un prétexte pour saper la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, pas plus qu'ils ne doivent soutenir ou cautionner les actions illégales des Philippines", a déclaré Wang Yi à Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, lors d'une rencontre à Pékin, selon la chaîne chinoise CCTV.

Les tensions entre Pékin et Manille se sont intensifiées ces derniers mois et ont été marquées par une série de confrontations en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique une grande partie des îles et récifs malgré une décision d'un tribunal international qui avait rejeté ces prétentions en 2016.