Islande: la terre tremble, présageant une nouvelle éruption volcanique

"Environ 2.220 tremblements de terre ont été mesurés et les plus importants ont été ressentis dans la région de la capitale", a déclaré l'agence dans un communiqué. Elle indique s'attendre à une activité sismique continue au cours de la journée.

L'Office météorologique islandais (IMO) a noté que les tremblements ont commencé vers 16 heures (18h00 HB) mardi sous le mont Fagradalsfjall, sur la péninsule de Reykjanes, à l'extrémité sud-ouest de l'Islande et où deux éruptions se sont déjà produites en 2021 et 2022.

A la mi-journée mercredi, quatre des secousses enregistrées avaient une magnitude supérieure à quatre et l'activité sismique a incité l'agence à faire passer son code couleur pour l'aviation de "vert" à "orange", un niveau d'alerte destiné à informer l'industrie aéronautique du risque d'éruption.

Si aucun "trémor volcanique" (ces multiples secousses harmoniques et continues qui interviennent avant et pendant une éruption volcanique, ndlr) n'a encore été observé, la probabilité qu'une éruption se produise "dans les heures ou les jours à venir" a augmenté, a souligné l'IMO.

L'Islande, qui chevauche la dorsale médio-atlantique, une faille qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, est la région volcanique la plus grande et la plus active d'Europe.