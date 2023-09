La Maison Blanche veut former des milliers de jeunes aux métiers de l'environnement

Ce programme, reposant sur un décret présidentiel et baptisé "American Climate Corps", vise à engager ces jeunes dans des projets de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

Il peut s'agir de prévenir des inondations en réhabilitant des zones humides en bord de mer, de développer les énergies renouvelables, de gérer des forêts ou de travailler sur l'efficience énergétique, détaille l'exécutif américain.

"Tous ces programmes seront des expériences rémunérées remplissant un certain nombre de critères communs, et ouvrant la voie à des opportunités professionnelles de qualité dans les secteurs publics et privés", selon la Maison Blanche, qui ne donne pas plus de détails.

L'initiative a été bien reçue par certaines organisations non-gouvernementales, qui réclamaient un tel programme depuis un certain temps.