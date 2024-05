La Turquie déploie 32 secouristes en montagne

La Turquie a déployé 32 secouristes et six véhicules en Iran pour participer aux recherches de l'hélicoptère du président Ebrahim Raïssi accidenté, a annoncé dimanche l'Agence gouvernementale des secours d'urgence (Afad).

"Trente-deux personnels spécialistes des recherches et secours en montagne et six véhicules ont été déployés" depuis les centres de Van et Erzurum, dans l'est de la Turquie, a indiqué l'Afad sur X, précisant que Téhéran avait également demandé l'appui d'un hélicoptère équipé pour les recherches de nuit.