L'Algérie élit son président, victoire attendue d'Abdelmadjid Tebboune

Les bureaux de vote ouvrent de 07H00 à 18H00 GMT. Les premiers résultats pourraient tomber samedi soir, avec une annonce officielle prévue au plus tard dimanche.

Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés aux urnes samedi pour un scrutin présidentiel, qui devrait voir la reconduction sans surprise du président Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat et dont le principal enjeu réside dans le taux de participation.

"Le vainqueur est connu d'avance", compte tenu de "la qualité", du "nombre inhabituellement réduit" des concurrents, et des "conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale qui n'est qu'une comédie", estime sur Facebook, Mohamed Hennad, expert en sciences politiques.

Face au président sortant, deux candidats peu connus: Abdelaali Hassani, un ingénieur des travaux publics de 57 ans, chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP), le principal parti islamiste, et Youcef Aouchiche, 41 ans, ancien journaliste et sénateur, à la tête du Front des forces socialistes (FFS), plus vieux parti d'opposition, ancré en Kabylie (est).

La réélection de M. Tebboune, 78 ans, est d'autant plus acquise que quatre formations de premier plan soutiennent sa candidature, notamment le Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique) et le mouvement islamiste El Bina.