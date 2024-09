Pakistan: un premier cas de polio dans la capitale en 16 ans

Les autorités ont annoncé qu'elles lanceraient une campagne de vaccination ambulante en porte à porte à partir de lundi, avec pour but de vacciner plus de 33 millions d'enfants de moins de 5 ans.

La zone la plus affectée est la province du Balouchistan, dans le sud-ouest, une région qui borde l'Iran et l'Afghanistan. Selon les données récoltées au niveau national, elle a connu 12 nouveaux cas de polio cette année. Le fait que le virus atteigne désormais des zones restées traditionnellement libres de polio constitue un nouveau défi pour le programme d'éradication financé par les Nations Unies et la fondation Gates.

En 2019, le Pakistan avait connu un pic de 147 cas, mais il n'y en avait eu que 6 l'an dernier.

Le pays lance périodiquement des campagnes de vaccination, des initiatives qui sont souvent prises pour cible par des militants islamistes qui affirment qu'elles cachent un complot occidental pour stériliser les musulmans.