L'armée népalaise enlève des corps et des tonnes de déchets du Mont Everest

Les soldats népalais ont récupéré quatre corps et un squelette sur le Mont Everest et les sommets avoisinants lors d'une opération de nettoyage. L'armée indique également que 11 tonnes de déchets s'y sont accumulées depuis le mois d'avril.

Le Mont Everest, la plus haute montagne de la planète à 8.849 mètres d'altitude, a reçu au fil des ans la triste réputation du dépotoir le plus élevé du monde. Des tonnes de tentes cassées, des vêtements, des emballages alimentaires, des ustensiles de cuisine, des bouteilles vides ou des bouteilles d'oxygène, laissées par des milliers d'aventuriers, se sont accumulées durant des décennies. Des dizaines de cadavres, que les alpinistes utilisent même parfois comme marqueurs de route, sont également souvent retrouvés sur la montagne.

Les personnes qui décèdent sur le mont sont souvent délaissées. Ce qui s'explique principalement par la difficulté et le coût d'un sauvetage. L'alpiniste américain Alan Arnette affirme qu'une telle opération oscille entre 30.000 et 60.000 euros. Dans la plupart des cas, une équipe de six à dix personnes de sherpas expérimentés, équipés de réservoirs d'oxygène, est assemblée et un hélicoptère transporte le corps hors de la montagne. Des familles y laissent parfois leurs proches décédés, quand ceux-ci aimaient particulièrement le mont.