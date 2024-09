Le Hezbollah a reçu un coup "sans précédent", son chef promet une riposte "terrible"

Partager:

Rabih DAHER Le chef du Hezbollah a reconnu jeudi que la formation pro-iranienne avait reçu un coup "sans précédent", après les explosions meurtrières de ses appareils de transmission au Liban, promettant une "terrible" riposte à cette attaque spectaculaire qu'il attribue à Israël. Israël va recevoir "un terrible châtiment et une juste rétribution, là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas", a prévenu Hassan Nasrallah, le chef de la formation libanaise alliée du Hamas palestinien.

Dans un discours télévisé, il a annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur les explosions qui ont fait mardi et mercredi 37 morts et près de 3.000 blessés. Et exacerbé les craintes d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient. "Le front du Liban avec Israël restera ouvert jusqu'à la fin de l'agression à Gaza", a martelé Hassan Nasrallah, au moment où l'aviation israélienne franchissait le mur du son au-dessus de Beyrouth. Israël n'a pas commenté cette attaque survenue juste après qu'il a annoncé étendre ses objectifs de guerre contre le Hamas jusqu'à la frontière avec le Liban pour permettre le retour chez eux des habitants du nord du pays, déplacés par les affrontements transfrontaliers, quasi-quotidiens depuis octobre entre le Hezbollah et l'armée israélienne.

"Vous ne pourrez pas ramener les habitants du nord" chez eux, a rétorqué le chef du Hezbollah en s'adressant aux dirigeants israéliens. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes nocturnes sur six "sites d'infrastructures" du Hezbollah et un dépôt d'armes dans le sud du Liban. Elle a ensuite annoncé la mort de deux soldats "tombés au combat" dans le nord d'Israël. Les opérations militaires contre le Hezbollah "vont continuer", a affirmé jeudi soir le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. ANWAR AMRO