Le pape attendu au Timor oriental, troisième étape de sa tournée en Asie-Pacifique

A Dili, ville coincée entre les montagnes et les eaux turquoise du détroit d'Ombai, les autorités ont nettoyé les routes et relogé les SDF.

L'avion papal a décollé de Port Moresby peu après 12H10 locales et est attendu à Dili à 14H10 locales (09H10 GMT).

L'histoire du plus jeune pays d'Asie du Sud-Est, une démocratie naissante de 1,3 million d'habitants, a été marquée par des siècles de colonisation portugaise, 24 ans d'occupation indonésienne (1975-1999) et un référendum soutenu par les Nations unies.

De lundi à mercredi, le pays -- qui a vu l'arrivée du catholicisme par les missionnaires au XVIe siècle -- connaîtra sa première visite papale depuis son indépendance en 2002, avec pour principal temps fort une messe en plein air où 700.000 fidèles sont attendus.

Il s'agit de la troisième étape d'une tournée marathon de 12 jours du pape de 87 ans en Asie-Pacifique, la plus longue et lointaine de son pontificat, après l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'achèvera à Singapour.