USA: un rapport des républicains critique le retrait d'Afghanistan en 2021

Les républicains ont publié dimanche un rapport très critique sur le retrait militaire américain d'Afghanistan en 2021, décidé par le président Joe Biden, qui a mis un terme de façon chaotique à la plus longue guerre menée par les Etats-Unis.

Pour les auteurs, la décision de Joe Biden était "fondée sur son opinion de longue date et inflexible selon laquelle les Etats-Unis ne devaient plus être présents en Afghanistan".

Le 26 août de cette même année, un attentat-suicide avait tué 13 soldats américains et 170 Afghans dans l'aéroport de Kaboul, bondé de personnes tentant de fuir le pays.

Selon eux, le choix du démocrate "n'était pas basé sur la situation sécuritaire" ni sur "l'accord de Doha", signé sous la présidence Trump en 2020 et qui prévoyait la paix ainsi que le retrait des troupes. Pas non plus sur les conseils de ses "experts en sécurité nationale" ou de "ses alliés".

Joe Biden a été régulièrement visé pour avoir poursuivi le processus de retrait sans imposer de conditions aux talibans, notamment un cessez-le-feu entre eux et le gouvernement de Kaboul finalement renversé.