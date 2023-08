Le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sépare de sa femme

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau ont annoncé mercredi leur séparation après 18 années de mariage. "Après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer", ont-ils déclaré sur leurs comptes Instagram, soulignant qu'ils "rest(aient) une famille proche".

Le couple a demandé à ce que leur vie privée soit respectée, à l'approche de vacances en famille prévues la semaine prochaine. Un communiqué du bureau du Premier ministre ajoute que le couple a signé "un accord de séparation légale" et qu'il ne s'agit pas d'un divorce.



Il précise que Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau souhaitent se concentrer sur "l'épanouissement de leurs enfants", ajoutant que les Canadiens peuvent "s'attendre à souvent voir la famille ensemble". Amis d'enfance, M. Trudeau et son épouse, une ancienne journaliste, s'étaient retrouvés lors d'un bal de charité en 2003. Ils ont ensuite continué à se fréquenter pendant quelques années avant de se marier en 2005 à Montréal.