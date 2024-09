Le super typhon dévastateur Yagi s'abat sur le Vietnam

Yagi a touché terre à la mi-journée dans les provinces de Quang Ninh et Haiphong, du nord du Vietnam, déracinant des milliers d'arbres et emportant des bateaux en mer, a indiqué le média d'Etat VNExpress.

Le super typhon Yagi s'est abattu samedi sur la côte du nord du Vietnam où il a fait un mort poursuivant sa course dévastatrice après avoir fait trois morts dans le sud de la Chine et une vingtaine aux Philippines, selon de nouveaux bilans officiels.

A Haiphong, des toits métalliques et des panneaux publicitaires ont volé à travers la ville sous l'effet du vent violent et des fortes pluies entraînées par le typhon.

Avant d'atteindre le continent, le typhon a déraciné des centaines d'arbres sur l'île de Co To, au large de Quang Ninh. Plusieurs immeubles de bureaux, écoles et maisons de l'île ont vu leur toit emporté par les vents violents.

"C'était effrayant. Je suis restée à l'intérieur, après avoir fermé toutes mes fenêtres. Mais le bruit du vent et de la pluie était incroyable". "Je pouvais même entendre le bruit des toitures métalliques se fracturer et tomber dans la rue", a-t-elle raconté.

Quatre aéroports du nord du pays, dont l'aéroport international Noi Bai de la capitale, ont été fermés et la navigation était interdite depuis vendredi.

- Rafales supérieures à 230 km/heure -

Dans le sud de la Chine, le typhon Yagi, a fait la veille au moins trois morts et 95 blessés, a annoncé samedi l'agence officielle Chine nouvelle.

L'île touristique de Hainan, connue pour ses plages de sable et ses hôtels de luxe, a été particulièrement touchée avec de fortes pluies et des rafales de vent supérieures à 230 km/h qui ont déraciné de nombreux arbres.

Le président Xi Jinping a donné "d'importantes instructions" à la suite des dégâts provoqués par le typhon à Hainan, dans la province du Guangdong et d'autres zones, a indiqué Chine nouvelle samedi.

"Il faut que les secours s'organisent rapidement et en nombre pour porter secours aux zones touchées, et il faut faire en sorte que la sécurité des biens et des personnes soit efficacement assurée", a détaillé l'agence.

Quelque 460.000 personnes avaient été évacuées dans l'île, et quelque 574.000 dans la province voisine du Guangdong.

L'aéroport de Haikou, capitale de Hainan située dans le nord de l'île, sera temporairement fermé jusqu'à dimanche midi, a indiqué Chine nouvelle.

Les images des médias chinois filmées à Hainan et dans le Guangdong témoignaient de dégâts importants.

La chaîne CCTV a diffusé des images d'un hôtel de Hainan au hall d'entrée ravagé, avec des ordinateurs brisés et des amas de structures métalliques sur le sol, les porte-fenêtres ayant été arrachées par la puissance du vent.

Le typhon a tué au moins 20 personnes lors de son passage par les Philippines cette semaine, selon un nouveau bilan du Conseil de gestion des catastrophes. 26 personnes sont encore portées disparues dans l'archipel, selon cette source, auxquelles s'ajoutent 15 membres d'équipage d'un bateau de pêcheurs porté disparu.

Le typhon est ensuite passé dans la nuit de jeudi à vendredi à moins de 400 kilomètres de Hong Kong, entraînant de fortes précipitations. La Bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi et les écoles fermées, mais les dégâts ont été limités.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé, en été et en automne, par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines et de la Thaïlande.

Mais les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.