Le super typhon Yagi fait aussi un mort au Vietnam

Yagi a touché terre à la mi-journée dans les provinces de Quang Ninh et Haiphong, dans le nord du Vietnam. Plus à l'intérieur des terres, dans la province de Hai Duong, un homme a été tué dans la rue après que des vents violents ont fait tomber un arbre, selon un média d'Etat.

Avant d'atteindre le continent, le typhon avait déraciné des centaines d'arbres sur l'île de Co To, au large de Quang Ninh. Plusieurs immeubles de bureaux, écoles et maisons de l'île ont vu leur toit emporté par les vents violents. Selon les autorités locales, ce typhon est le plus puissant vu dans l'île depuis plusieurs décennies.