Le super typhon Yagi s'abat sur le Vietnam après avoir fait deux morts en Chine

Le super typhon Yagi a touché terre dans le nord du Vietnam samedi, avec des vents dépassant les 149 kilomètres par heure, selon un média d'État.

Le super typhon Yagi a touché terre samedi après-midi sur la côte du nord du Vietnam, selon un média d'Etat, poursuivant sa course dévastatrice après avoir fait deux morts et d'importants dégâts dans le sud de la Chine. Yagi a frappé les provinces de Quang Ninh et Haiphong, du nord du Vietnam, déracinant des milliers d'arbres et emportant dans sa course des bateaux en mer, a indiqué VNExpress.

A Haiphong, des toits métalliques et des panneaux publicitaires ont volé à travers la ville sous l'effet du vent violent et des fortes pluies entraînées par le typhon. "Cela fait des années que je n'ai pas vu un typhon de cette ampleur", a déclaré à l'AFP Tran Thi Hoa, une habitante de Haiphong de 48 ans. "C'était effrayant. Je suis restée à l'intérieur, après avoir fermé toutes mes fenêtres. Mais le bruit du vent et de la pluie était incroyable". "Je pouvais même entendre le bruit des toitures métalliques se fracturer et tomber dans la rue", a-t-elle indiqué.

Au Vietnam, le typhon devait notamment passer par la baie d'Halong, classée au patrimoine de l'Unesco. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh avait appelé avant la tempête les autorités locales à évacuer les habitants des zones dangereuses. Il a également demandé aux autres habitants de ne pas quitter leur domicile. Quelque 20.000 personnes ont été évacuées et transportées vers des zones plus sûres et plus en altitude dans le nord de Haiphong, Thai Binh et Hanoi, ont indiqué les autorités locales. Elles ont été hébergées dans des écoles, des jardins d'enfants et d'autres bâtiments publics. Quatre aéroports du nord du pays, dont l'aéroport international Noi Bai de la capitale, ont été fermés et la navigation était interdite depuis vendredi.