Les Occidentaux annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran, accusé d'avoir livré des missiles à Moscou

Le chef de la diplomatie américaine a ajouté que les Etats-Unis et leurs alliés allaient prendre en représailles de nouvelles sanctions contre Téhéran, et notamment contre la compagnie aérienne nationale Iran Air.

"En outre, nous allons travailler à la désignation d'individus et d'entités impliqués dans le programme de missiles balistiques de l'Iran et le transfert à la Russie de missiles balistiques et d'autres armes", poursuivent-ils. "Nous travaillerons également à la mise sous sanctions de la compagnie aérienne Iran Air".

L'Iran a rejeté les accusations occidentales de transferts de missiles. "La diffusion d'informations fausses et trompeuses sur le transfert d'armes iraniennes vers certains pays n'est qu'une affreuse propagande et un mensonge visant à dissimuler l'ampleur du soutien massif et illégal en armes des États-Unis et de certains pays occidentaux au génocide dans la bande de Gaza", a accusé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, sur X.

Selon Antony Blinken, des dizaines de militaires russes se sont entraînés en Iran à utiliser le missile balistique Fath-360, qui a une portée de 120 kilomètres.