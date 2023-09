Licenciements à Stade 2: un deuxième journaliste obtient la condamnation de France Télévisions

Un ancien rédacteur en chef de l'émission sportive Stade 2, Jean-François Laville, limogé en 2020 par France Télévisions après des accusations de harcèlement et de propos sexistes, a vu son licenciement jugé "sans cause réelle et sérieuse", selon une décision qu'a pu consulter l'AFP mercredi.

A ce titre, le groupe France Télévisions est condamné à lui verser 150.000 euros, d'après le jugement rendu le 25 août par le conseil des prud'hommes de Paris.