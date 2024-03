Nigeria : libération de dizaines d'élèves enlevés début mars

Près de 140 élèves, victimes début mars d'un des plus importants enlèvements de masse enregistrés ces dernières années au Nigeria, ont été libérés sains et saufs, ont annoncé l'armée et les autorités locales dimanche.

"Les 137 otages - 76 filles et 61 garçons - ont été secourus dans l'Etat de Zamfara et seront remis au gouvernement de l'Etat de Kaduna", où ils avaient été enlevés, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Edward Buba.