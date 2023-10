Nous avons rencontré le fils du commandant Massoud, qui se bat toujours contre les Talibans: "Ils n'ont pas changé"

Aujourd’hui, la répression des femmes et des opposants est systématique. Dans les rues règne la terreur. Depuis le départ des soldats américains en août 2021, les Talibans imposent leur loi et ceux qui résistent se sentent abandonnés. "Ces trois dernières années ont montré que c’est un mensonge de croire que les Talibans ont changé car ils n’ont pas changé", affirme Ahmad Massoud. "Il est temps pour l’Occident et le monde d’arrêter leur politique attentiste et naïve. Ils doivent s’investir dans un processus politique et mettre assez de pression sur les Talibans pour qu’ils rejoignent ce processus et trouver une solution. C’est la clé."

Son fils prévient. L’Afghanistan est de nouveau une base arrière du terrorisme international. "Les Talibans eux-mêmes ont annoncé la création de 5 grandes écoles de combattants", dit-il. "Des écoles de combattants fanatiques dans chaque district d’Afghanistan. Ce que nous voyons là, c’est un pays devenu un foyer pour créer des terroristes. La première étape, ce sont les régions locales, ensuite bientôt ou plus tard, ils iront au-delà pour viser l’Europe."

"C'est mon rêve"

Ahmad dirige désormais le Front National de la résistance. Cette alliance composée d’anciens militaires et d'opposants aux Talibans tente de résister dans la Vallée du Panshir. Mais l’héritier du commandant Massoud est bien seul et appelle la communauté internationale à réagir pour réaliser son rêve de paix. "J’espère qu’un jour, je me réveille un matin et que ma fille Shéhérazade me dise qu’elle veut aller à l’université et si je peux la déposer en voiture", espère-t-il. "C’est ce que je fais et ensuite je vais retrouver ma femme pour boire un café ou autre chose quelque part à Kaboul. Et enfin, le soir, nous allons tous à un festival de musique. Ça, c’est mon rêve."