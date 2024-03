Nouvelle candidate de l'opposition, pour remplacer la dirigeante inéligible

"Je me sens non seulement fière, mais aussi extrêmement engagée envers le peuple, les citoyens et María Corina qui m'a confié ce défi", a déclaré de son côté Mme Yoris, diplômée en philosophie et en lettres et docteur en histoire.

Les experts s'accordent à dire que Mme Machado, qui jouit d'un taux d'approbation de 70% dans certains sondages, dispose d'un pouvoir de transfert élevé, ce qui pourrait favoriser la candidature de sa remplaçante.

Plusieurs pays d'Amérique latine et l'ONU avaient dénoncé jeudi la situation au Venezuela, au lendemain de l'arrestation de deux collaborateurs de la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, principale rivale de Nicolas Maduro.