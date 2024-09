Ouganda: début des funérailles de l'athlète olympique Rebecca Cheptegei, victime d'un féminicide

L'athlète de 33 ans avait succombé à ses graves et multiples blessures le 5 septembre après avoir été agressée le 1er septembre par son compagnon kényan au Kenya, où elle vivait et s'entraînait.

Les funérailles de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, aspergée d'essence et immolée par le feu par son compagnon début septembre au Kenya quelques semaines après avoir couru le marathon des J0 de Paris, ont débuté en Ouganda, en présence de sa famille et de responsables.

Son agresseur, Dickson Ndiema Marangach, 32 ans, l'avait aspergée d'essence avant de l'immoler. Lui même gravement brûlé, il est décédé lundi dans un hôpital kényan.

Le décès de Rebecca Cheptegei a provoqué une vague internationale d'hommages et d'indignation. Des militants des droits humains ont dénoncé ce nouveau féminicide au Kenya, où deux autres athlètes, Agnes Tirop et Damaris Mutua, ont été tuées et leurs compagnons respectifs accusés des meurtres, depuis 2021.

Samedi matin, des proches de l'athlète ougandaise, des habitants, des responsables officiels attendaient dans le froid matinal pour lui rendre un dernier hommage dans le village de Bukwo où habite sa famille, à quelque 380 kilomètres au nord-est de la capitale Kampala.