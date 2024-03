Pour Pâques, le pape appelle à "ne pas céder à la logique des armes"

"Ne laissons pas les hostilités en cours continuer à toucher gravement la population civile qui est maintenant épuisée, surtout les enfants. Combien de souffrance nous voyons dans leurs yeux. Par leurs regards ils nous demandent : pourquoi ? Pourquoi tant de morts ? Pourquoi tant de destructions ?", a-t-il lancé lors de sa bénédiction "Urbi et Orbi" ("à la ville et au monde").

"La guerre est toujours une absurdité et une défaite ! Ne laissons pas les vents de la guerre souffler toujours plus fort sur l'Europe et sur la Méditerranée. Ne cédons pas à la logique des armes et du réarmement", a ajouté le pape argentin.