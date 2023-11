Quatre Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

Trois Palestiniens ont été tués dimanche par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, tandis que l'armée israélienne dit avoir abattu un autre Palestinien dans la région, en proie à de vives tensions depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Deux Palestiniens, âgés de 22 et 20 ans, ont été tués "dans l'attaque des forces d'occupation israéliennes sur Abou Dis", une ville palestinienne séparée de Jérusalem par le mur israélien qui ceinture la Cisjordanie, a indiqué le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne basée à Ramallah. L'un d'eux a été mortellement touché par "une balle dans la poitrine" et "six autres ont été blessés, dont trois grièvement", a précisé le ministère.

L'armée israélienne a annoncé avoir mené des "activités de contre-terrorisme" avec la police dans la zone, affirmant avoir tué "un terroriste du groupe État islamique" dans "un échange de tirs".