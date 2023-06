Une autoroute majeure s'effondre à Philadelphie, dans l'est des Etats-Unis

Une portion de l'autoroute américaine I-95, l'une des plus importantes et empruntées de l'est du pays, s'est effondrée dimanche à Philadelphie après un incendie, apparemment sans faire de victimes, ont annoncé les autorités.

Des images impressionnantes des chaînes de télévision locales ont montré un vaste nuage de fumée noire lors de l'incendie, ainsi que les quatre voies de cette portion de l'autoroute plongeant abruptement vers une route de moindre importance qui passe en-dessous.