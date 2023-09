Vague de syndicalisation dans les effets spéciaux

Confrontés à des cadences de plus en plus soutenues, les ingénieurs et artistes méconnus qui font voler les superhéros et briller les sabres laser se tournent vers les syndicats pour demander de meilleures conditions de travail.

Cette tendance, aux Etats-Unis et au Canada, a vu le jour en 2022 dans un studio indépendant et a pris de l'ampleur cette année, alors que les scénaristes et acteurs d'Hollywood sont engagés dans une grève historique, soutenus par leurs syndicats.