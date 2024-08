Venezuela: le candidat de l'opposition menacé de prison

Vivant dans la semi-clandestinité, l'ancien ambassadeur, 75 ans, n'est plus apparu en public depuis le 30 juillet, et il y a fort peu de chances qu'il se rende au ministère public de Caracas. Il n'avait déjà pas honoré les deux précédentes convocations, comme les auditions de la Cour suprême qui voulait entendre tous les candidats au scrutin.

Le parquet explique enquêter sur le site internet de l'opposition qui donne M. Gonzalez Urrutia comme vainqueur. Le bureau du procureur évoque les crimes "présumés" d'"usurpation de fonctions, (d')incitation à désobéir aux lois, (de) délits informatiques, (d')association de malfaiteurs et (de) conspiration".

"Numériser et sauvegarder les procès-verbaux des bureaux de vote (ce qu'a fait le site de l'opposition, NDLR) n'est pas un crime. En outre, il n'y a aucune objection à la publication de ces procès-verbaux après la première annonce des résultats par le Conseil national électoral (CNE), pour la connaissance et la vérification des citoyens", a réagi jeudi soir la coalition de l'opposition Plateforme unitaire dans un communiqué, soulignant de plus que "la tâche n'a pas été effectuée par Edmundo Gonzalez Urrutia".

Le président Maduro insulte régulièrement M. Gonzalez Urrutia, le traitant souvent de "lâche". Il le rend en outre responsable des violences post-électorales, estimant qu'il devrait "être en prison".

Après l'annonce de la réélection du président socialiste, des manifestations spontanées ont fait 27 morts et 192 blessés, tandis que quelque 2.400 personnes ont été arrêtées, de source officielle.