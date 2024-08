Manifestations pour libérer Paul Watson: qui est exactement ce militant "éco-pirate"?

Des manifestations sont prévues ce vendredi en Belgique et à Caen en France pour protester contre l'arrestation par le Groenland et la possible extradition vers le Japon du capitaine Paul Watson. Cette arrestation le 21 juillet dernier a été un peu la saga de cet été.

Il est exclu de Greenpeace

Dès l’enfance, il s’engage pour défendre les animaux. Petit, il détruit les pièges destinés à attraper les castors. Dans les années 70, il fait partie de ceux qui fondent Greenpeace. Sauf que l’association milite de manière pacifiste, ce qui ne convient pas à Paul Watson. Il est donc exclu de Greenpeace et fonde alors Sea Shepherd, une association qui veut protéger les animaux marins et la biodiversité. Les membres de l’association dont Paul Watson partent souvent en mer avec des navires et ils attaquent vraiment tous ceux qui s’en prennent aux animaux marins. Ils sabotent leurs embarcations, ils bloquent les bateaux, ils violentent même parfois les pêcheurs. D’ailleurs Paul Watson a été plusieurs fois inquiété par la justice de différents pays pour ce genre d’actions.

Que s'est-il passé lors de son arrestation ?

Et alors cette fois-ci, que s’est-il passé pour qu’il soit arrêté le 21 juillet dernier ? En fait, il a été arrêté au Groenland alors qu’il faisait escale avec son bateau pour se ravitailler en carburant avant d’aller mener une mission contre un baleinier japonais. Il a été interpellé sur base d’un mandat d’arrêt international émis contre lui par le Japon justement qui lui reproche des faits qui remontent à 2010. A cette époque, Paul Watson et son ONG avait mené une campagne contre des baleiniers japonais, des bateaux qui pêchent la baleine. Ils avaient apparemment bloqué le bateau et violenté l’équipage. L’équipage n’avait ramené cette année-là qu’un dixième de son quota de baleines à cause des actions de Paul Watson. Ça faisait donc plus de 10 ans que le Japon recherchait le militant qui était en fuite.

Alors que risque Paul Watson ?

Le militant risque la prison à vie, s’il est extradé au Japon. Car c’est bien ce que les autorités nippones souhaitent. Elles veulent d’ailleurs créer un précédent, un exemple avec Paul Watson. Pour montrer finalement qu’il n’a pas à s’immiscer dans la politique d’un pays. Alors, pour l’instant, il est toujours détenu au Groenland. Des voix s’élèvent pour défendre l’activiste. Le journaliste et militant français Hugo Clément a lancé une pétition pour demander sa libération. Elle a recueilli plus de 700.000 signatures dont celles de Nagui, Brigitte Bardot, Stéphane Bern ou encore Pierre Niney. A voir si cela va jouer… La prochaine étape juridique est fixée le 5 septembre prochain.