Mont-Saint-Guibert: l'incendie en cours devrait dégager des fumées pendant plusieurs jours

09h10

Les écoles restent ouvertes mais les enfants doivent rester à l'intérieur

Marc Lerchs, directeur de l'information de crise de la province du Brabant wallon, donne quelques recommandations à la population :

"La population est priée de rester vigilante s'il y a de la fumée, de fermer portes et fenêtres et de couper la ventilation. Les écoles restent ouvertes mais on recommande de ne pas organiser d'activités en extérieur, donc pas de récréation, etc. pour l'instant. On recommande aux citoyens d'éviter la zone affectée, et donc, il y aura également des mises à jour fréquentes sur les canaux des différentes autorités, du bourgmestre et du gouverneur".