Les bandes suggérées apparaissent sur nos routes: est-ce une bonne solution pour la sécurité des cyclistes?

Anne Dechenne, directrice d'une société d'auto-école, explique : "Alors, le but des bandes suggérées, c'est de mettre en sécurité les cyclistes, donc de les inviter à rouler sur les parties jaunes ou, comme ici, là où c'est plus dangereux, sur les parties rouges. Un autre avantage, pour les automobilistes, est que cela met en évidence la présence des cyclistes et demande de rester vigilant".

Elles apparaissent de plus en plus sur nos routes : des bandes jaunes, parfois rouges, ce qui complique parfois la vie des automobilistes. Leur nom ? Les bandes suggérées. Mais à quoi servent-elles précisément ?

En région wallonne, de plus en plus de communes adoptent les bandes suggérées lorsque la route est trop étroite pour y créer des pistes cyclables. Cependant, ces bandes n'ont pas encore de reconnaissance officielle.

Benoît Godart, porte-parole de VIAS, précise : "Les bandes cyclables suggérées n'ont absolument aucun statut juridique. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas non plus d'obligation. Elles ne sont pas dans le code de la route, elles ne sont pas non plus dans le code du gestionnaire de voirie. Les automobilistes peuvent donc très bien, par exemple, rouler dessus".

À l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'études pour évaluer l'efficacité du système ni son impact sur la sécurité.