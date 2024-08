Violent incendie en cours dans un centre de recyclage de déchets à Mont-Saint-Guibert: le plan d'urgence provincial activé

Un violent incendie touche le centre de recyclage de déchets de Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant wallon. Le feu a pris vers 2h30 du matin et les pompiers sont sur place.

Les pompiers de Wavre ont été avertis vers 2h45 d'un incendie au centre de tri in BW. Une trentaine de pompiers ont été envoyés depuis le poste du Brabant wallon, en plus des pompiers appelés en renfort : ceux de Gembloux et d'Overijse. Au total, des dizaines d'hommes du feu sont déployés, ainsi que la protection civile de Crisnée qui est arrivée sur place peu avant 6 heures.