Réouverture partielle de la Galerie du Centre à Bruxelles

Les commerces qui utilisent des produits solvants, notamment les salons de manucure, resteront toutefois fermés. Leur réouverture n'est garantie que si une enquête approfondie démontre qu'ils ne constituent pas un danger pour la sécurité et la salubrité publique.

Le 21 février, la salle du cinéma Aventure a dû être évacuée, car plusieurs personnes ont expliqué souffrir d'une irritation des yeux et de difficultés respiratoires. Un personne a également été emmenée à l'hôpital après avoir fait un malaise. Le bourgmestre a donc décidé de fermer la galerie au vu de la situation.

Des experts de la Ville de Bruxelles et de Bruxelles Environnement se sont rendus sur place le lendemain pour une inspection des lieux, pour tenter de déterminer la cause de l'incident et pour mesurer la qualité de l'air. Les services n'ont cependant pas suffisamment eu accès aux zones commerciales. Une deuxième visite a donc été organisée le 28 février par la Cellule de contrôle et de sécurité publique de la Ville de Bruxelles, assistée par Bruxelles Environnement, le SIAMU, le service Planification d'urgence, la police et l'Inspection du travail.

Les dernières inspections ont révélé que les conditions du permis d'environnement délivré par Bruxelles Environnement en 2019 ont été peu respectées. Les salons de manucure ne disposent pas de système de ventilation adéquats voire n'en disposent pas du tout. Par ailleurs, des quantités trop importantes de solvants sont stockées à divers endroits et aucun contrat n'a été signé avec des entreprises spécialisées pour l'élimination de leurs déchets.