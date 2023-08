Des habitants de Flandre orientale sont contaminés aux PFAS

Des personnes vivant à proximité de deux sites pollués en Flandre orientale ont des niveaux particulièrement élevés de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus communément appelées PFAS, dans le sang, révèle jeudi une enquête commandée par les comités de quartier de cinq zones contaminées. Des valeurs aberrantes ont été observées à Renaix, une commune néerlandophone à facilités, et à Kruisem.