Limp Bizkit, Angèle et Anne-Marie à l'affiche du Pukkelpop samedi

La plaine du Pukkelpop se prépare à un troisième jour festif. Après les prestations de Years & Years, Yungblud et le show enflammé de Billie Eilish vendredi, les mélomanes s'enjailleront ce samedi sur les sons de Limp Bizkit, Angèle ou encore Anne-Marie sur la Main Stage.

La journée de samedi s'annonce un peu moins chaude que la veille. Les campeurs du Camping Chill se sont réveillés aux sons de Kids With Buns avant de se rendre sur la plaine, où les Compact Disk Dummies vérifiaient que le système de sonorisation de la Main Stage avait survécu à la soirée de vendredi. Plus tard dans la journée, la scène accueillera Tom Odell, Joost, Turnstile, Limp Bizkit, Anne-Marie et enfin Angèle, qui clôturera la programmation.

La Marquee accueillera Bombay Bicycle Club, Jessie Ware, Nothing but Thieves, Joji, Steve Lacy ou encore 2manydjs.