Un nouveau secteur de l'autoroute cyclable F1 à Vilvorde prêt à l'emploi

Les cyclistes peuvent rejoindre la nouvelle piste cyclable par quatre connexions: une au parking Zennelaan, deux dans la Slachthuisstraat et une au parking Achterham derrière l'école secondaire De Vest. Ces connexions fourniront 400 mètres supplémentaires de pistes cyclables.

Le tronçon nouvellement construit était un "chaînon manquant" de la F1, qui va d'Anvers à Bruxelles en passant par Malines et Vilvorde. La piste cyclable mesure 4 mètres de large et dispose d'un accotement d'un mètre de large. Le pont Bailey, qui enjambe la Senne, a également fait l'objet de travaux.

"La F1 est une route cyclable importante et largement utilisée vers Bruxelles. Grâce à ce nouveau tronçon, de nombreux navetteurs n'auront plus à traverser le centre de Vilvorde à vélo", a déclaré Tom Dehaene (CD&V), adjoint à la mobilité. "C'est également une amélioration pour les jeunes scolarisés dans la commune et les employés de l'hôpital Jan Portaels".