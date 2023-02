Une trentaine de personnes hébergées à Leeuw-Saint-Pierre prises en charge par Fedasil

Le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et celui de la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole De Moor se sont réunis jeudi matin avec l'administration communale de Leeuw-Saint-Pierre pour faire le point sur la situation. Les pompiers et la police assistaient également à cette réunion.

À l'issue des contrôles qui ont eu lieu jeudi après-midi, les autorités ont identifié environ dix personnes qui n'entraient pas dans le cadre d'une procédure d'asile. Ces dernières seront réorientées vendredi vers un hébergement d'urgence en Région bruxelloise

Une trentaine de personnes seront par ailleurs transférées jeudi soir vers des centres Fedasil, en collaboration avec l'organisation Bruss'help. Vendredi, un autre groupe de trente à quarante individus sera accueilli au sein du réseau de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Mercredi après-midi, quatre bus ont acheminé 180 personnes du squat de la rue des Palais à Schaerbeek vers Leeuw-Saint-Pierre pour être logés dans un hôtel, au grand dam des autorités locales et régionales.