Émoi à Oupeye: des habitants s'expriment après la mort de Domenico et les émeutes

"La police fait la loi, mais elle la fait mal au mauvais moment. À Oupeye, on est calme, on est gentil, on respecte tout le monde. Mais eux ont décidé de tuer un copain à nous qu'ils ont appelé un fou au volant. On s'est échauffé pour montrer à la police que malgré qu'ils font la justice, nous on peut la faire autrement. Que c'est pas en tuant en tirant que ça doit se faire. Ils auraient dû intervenir autrement, moi je pense. Moi, j'étais pas là pour casser, j'étais là pour observer, voir ce qui se passait, et en hommage".

Leila, une jeune femme:

"On a entendu certaines détonations hier. Ça a été un grand choc pour beaucoup ici. Certains n'ont pas pu manger parce qu'ils ont été pris de panique. Les avis sont très mitigés. Certains sont complètement choqués que certains policiers peuvent agir d'une telle façon. Certains sont intrigués par la manière dont le policier a réagi, et par ce qu'il s'est vraiment passé. On entend tout et n'importe quoi. Personnellement, je ne connais pas les faits, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, donc c'est très difficile d'émettre un avis sérieux et pas simplement ma façon de penser".