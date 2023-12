"Nauséabonde", "dérangeante", "étonnante": quelle est cette mystérieuse odeur qui se propage en province de Liège?

"Il y a une odeur nauséabonde dans la ville de Liège" avertit Emile dès 8h30 du matin. "Il y a une odeur désagréable dehors sur Herve, Soumagne, Wandre, Jupille. Comme une odeur de transpiration", témoigne Sandrine un peu plus tard.

Ce mercredi matin, vous êtes plusieurs à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous une odeur forte et désagréable dans différentes communes liégeoises.

"Odeur dérangeante ce matin à Soumagne. Qui s’étend à ma connaissance jusque Barchon, si pas plus loin. Tout le monde en parlait ce matin devant l’école de mon fils. Comme une odeur de soufre et de "transpiration" très étonnante et dérangeante. D'où provient-elle ?", se demande également Cristiano.

"En quittant Comblain-au-Pont pour me rendre à Herstal et j'ai senti comme une odeur de plastique chauffé. Arrivé à Herstal, la même odeur. Que respire-t-on en ce moment en province de Liège ?", s’interroge aussi Didier.

Même constat de Gaëlle qui habite à Verviers : "Depuis ce matin, une drôle d’odeur plane sur la région verviétoise. Difficile de dire de quoi il s’agit mais c’est très interpellant".