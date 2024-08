Des croix gammées taguées sur un mur privé de Malmedy: son propriétaire ne nettoie rien, que risque-t-il?

À Malmedy, un mur couvert de dessins obscènes et de croix gammées ne peut pas être nettoyé par la ville, pour l'instant, car c'est un mur privé. Le propriétaire risque-t-il une sanction?

Au pénal, non, renseignements pris auprès du parquet de Verviers, ce n'est manifestement pas le propriétaire qui a tagué son mur. Donc, il ne risque pas de poursuites au plan pénal.

A Malmedy, c’est un véritable mur de la honte qui se dresse au niveau de la ruelle Sinton. Un mur sur lequel on découvre des dessins obscènes, mais aussi et surtout des croix gammées. Un mur que la ville ne peut même pas nettoyer, car il appartient à un propriétaire privé difficile à contacter. Peut-il être condamné ?

En revanche et ça, c'est nouveau : le bourgmestre de Malmedy nous a fait savoir qu'il avait estimé que le délai raisonnable était dépassé et qu'il avait chargé les services techniques de nettoyer et occulter les tags.

Il a précisé que les heures et les frais des produits seront envoyés au propriétaire qui en a été informé. Cette personne a dit au bourgmestre qu'elle paierait.

Si elle ne le fait pas, la ville utilisera les voies de droits pour récupérer les sommes dues, qui vont jusqu'à la saisie par huissier.